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Пашинян назвал позицию России нейтральной в обострении конфликта в Карабахе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия сохраняет нейтралитет в начавшемся 27 сентября широкомасштабном обострении карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В настоящее время Россия сохраняет совершенно нейтральную позицию", - сказал Пашинян в интервью изданию The Spectator, отвечая на вопрос, получал ли Ереван заверения о поддержке со стороны Москвы.

Он отметил, что нынешняя война в Карабахе является согласованной Турцией и Азербайджаном акцией, и "всем процессом руководит Турция".

"Они и не пытаются скрывать этого", - сказал Пашинян.

По его словам, действия Турции не связаны с расширением НАТО.

"Посмотрите, что творится в Средиземном море и Ближнем Востоке. То, что делает Турция, это часть ее имперских притязаний. Речь не только о безопасности Армении, а обо всем Южном Кавказе", - сказал премьер Армении.

Он также отметил, что у Еревана с Баку на данный момент нет какой-либо связи.

"Но мы на связи с посредниками Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян.

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