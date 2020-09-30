Посол КНР в РФ заявил об упрочении отношений стран на фоне борьбы с COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Борьба России и Китая с пандемией COVID-19 сделала прочнее двусторонние отношения и придала им дополнительное стратегическое значение, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Совместная борьба с эпидемией придает китайско-российским отношениям дополнительное стратегическое значение. Президент Владимир Путин был одним из первых глав крупных держав, который выразил поддержку Китаю в борьбе с эпидемией", - написал господин Ханьхуэй в своей статье, опубликованной в среду в "Российской газете".

Посол КНР также напомнил, что "Россия была первой страной, которая направила медицинских экспертов для противодействия эпидемии и оказания медицинской помощи городу Уханю, а при первой возможности китайское правительство направило в Россию группу медицинских экспертов для борьбы с эпидемией и продолжает предоставлять противоэпидемические материалы в Россию".

При этом господин Ханьхуэй подчеркнул, что "обе стороны будут укреплять сотрудничество в таких областях, как медицина и здравоохранение, профилактика и контроль эпидемии, исследования и разработки в области вакцин, а также совместно создавать сообщество в области здравоохранения".

"Перед лицом необоснованных нападок и клеветы со стороны некоторых западных стран и политиков Китай и Россия объединили свои усилия и поддерживают друг друга, чтобы отреагировать на угрозу "политического вируса" и угрозы гегемонии, а также совместно защищать авторитет ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения - ИФ) и создать "неприступную крепость" доверия и сотрудничества, которую нельзя будет сломить никаким обманом", - заявил дипломат в своей публикации.