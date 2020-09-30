Пашинян допустил использование военной базы РФ в конфликте в Карабахе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"В конкретных ситуациях потенциал базы должен использоваться", - сказал он на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.

По его словам, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта "не сформировалась необходимость использования потенциала". "Но у нас непредсказуемая ситуация и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие", - отметил Пашинян.

Он также заявил, что Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования.

"Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия", - подчеркнул премьер.

По его словам, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы. "Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своих национальных интересов и безопасности", - отметил Пашинян.

Бои в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, боевые действия стали ответом на провокации с армянской стороны.

Пашинян, в свою очередь, заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.