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Армения заявила об участии в боях турецких беспилотников и F-16

Азербайджан сообщает об окружении группировки армянских сил на Агдере-Тертерском направлении

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВВС Азербайджана наносят удары на северном направлении в зоне карабахского конфликта, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в среду.

"ВВС Азербайджана наносят бомбовые удары по позициям Армии обороны Карабаха в северном направлении. Применяются беспилотники турецкого производства. В воздухе находятся турецкие истребители F-16", - написала Степанян в фейсбуке.

По ее словам, авиация противника действует издалека и не входит в зону поражения армянской ПВО. "Применяются ракеты дальнего поражения типа "воздух-земля". Разговоры пилотов на турецком языке зафиксированы с нашей стороны", - отметила Степанян.

Вместе с тем Минобороны Азербайджана сообщает об окружении группировки армянских сил на Агдере-Тертерском направлении.

"Ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил артиллерийским огнем и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта", - говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, в министерстве сообщили, что Геранбойский район Азербайджана подвергся артиллерийскому обстрелу с армянской стороны. В частности, под обстрел попало село Ашагы.

Обострение карабахского конфликта

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны. Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на Нагорный Карабах со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлены военное положение и мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 – 30 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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