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Тихановская объявила о формировании теневого правительства Белоруссии

Тихановская объявила о формировании теневого правительства Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приступила к формированию теневого правительства, следует из сообщения в ее Telegram-канале в среду.

"Тихановская назначила представителем по правам человека Гарри Погоняйло - известного белорусского юриста и правозащитника. Представителем по экономическим реформам назначен экономист Алесь Алехнович", - говорится в сообщении.

Погоняйло был адвокатом по многим делам о правах человека в Белоруссии, включая дела белорусских журналистов Павла Шеремета и Дмитрия Завадского. Более 20 лет он является заместителем председателя Белорусского Хельсинкского комитета. Алехнович является вице-президентом Аналитического центра CASE-Belarus, который занимается изучением экономики, а также разработкой экономических реформ для Белоруссии.

"Режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами. Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества", - заявила Тихановская.

Ее пресс-секретарь Анна Красулина пояснила агентству "Интерфакс", что речь идет о формировании команды Тихановской. "Это ответ на вопрос: Светлана Тихановская - это один человек? Или у нее есть команда? И если есть команда, то кто это?", - сказала она.

"Мы работаем вместе с КС (Координационным советом). Согласованно. Для единой цели", - заявила Красулина в ответ на вопрос, войдут ли в формирующуюся команду Тихановской члены Координационного совета белорусской оппозиции.

Как сообщалось, соратники Тихановской сформировали Координационный совет оппозиции для обеспечения транзита власти. Власти Белоруссии признали создание совета незаконным, возбуждено уголовное дело.

Белоруссия Светлана Тихановская

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