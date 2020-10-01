Тихановская понадеялась на посредничество Путина в разрешении кризиса в Белоруссии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин мог бы сыграть роль посредника в урегулировании политического кризиса в Белоруссии, заявила в четверг лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Было бы хорошо, если бы президент Макрон убедил президента Путина принять участие в этих переговорах в качестве посредника", - сказала она в интервью французской радиостанции RTL.

Тихановская пояснила, что, по ее мнению, все соседи Белоруссии могут оказать такую помощь и взять на себя роль посредников.

Она рассказала, что рассчитывает на следующей неделе провести встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По ее словам, в пятницу это должны анонсировать.

В конце августа Тихановская в интервью Euronews также заявила, что Россия может стать посредником при внутренних переговорах в Белоруссии.

"Так как это кризис внутри страны, и он не направлен против какого-либо государства, то мы берем на себя ответственность в разрешении этого кризиса путем переговоров внутри страны. Но если нам понадобится международное посредничество в переговорах, мы, конечно же, видим Россию как одного из участников этого процесса. Россия – это страна, с которой мы дружим, с которой у нас тесные взаимоотношения", - отметила бывший кандидат в президенты Белоруссии.

Ранее Тихановская также высказала мнение, что руководство России поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко, но делает это умеренно.