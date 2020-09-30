Баку пообещал продолжить операцию в Карабахе до вывода армянских сил

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан призывает Минскую группу ОБСЕ осознать серьезность своих намерений в восстановлении территориальной целостности страны, военная операция в Нагорном Карабахе будет продолжаться до полного вывода армянских сил из этого региона, сообщает в среду азербайджанский МИД.

Соответствующее заявление было сделано азербайджанской стороной на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ в минувший вторник, 29 сентября.

"На этом заседании постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ выразил надежду, что в Минской Группе ОБСЕ, наконец, осознают всю серьезность намерений Баку. МГ ОБСЕ должна потребовать полного и безоговорочного вывода армянских военных с оккупированных территорий для обеспечения мира в регионе. До этого Азербайджан будет продолжать легитимную военную операцию", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Постпред Азербайджана подчеркнул, что эскалация в зоне карабахского конфликта, начавшаяся 27 сентября, является следствием "крупномасштабной военной провокации ВС Армении".

Представитель Баку также заявил, что международные организации, в том числе и ОБСЕ, не давали адекватной реакции "на провокационные и оккупационные действия и заявления властей Армении". Кроме этого, международные организации избирательно и с двойными стандартами подходят к выполнению принципов Заключительного Хельсинкского акта и "такая безнаказанность открывает для Армении дорогу к новым провокациям".

"Конфликт должен быть решен на основании норм международного права в рамках международно признанных границ Азербайджана", - подчеркивается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Обострение ситуации в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике. В среду Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении 27-30 сентября погибли 14 мирных граждан республики, еще 46 ранены.

"Армянские воинские части продолжают интенсивный огонь из тяжелой артиллерии по густонаселенным местам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - жилым домам, больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, правительственным зданиям, фермерским хозяйствам", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Карабахский вопрос

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.