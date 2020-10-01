В Анкаре сочли невозможным решить конфликт в НКР без отвода ВС Армении

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что боевые действия в Нагорном Карабахе невозможно прекратить окончательно, пока эта зона занята армянскими силами, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, Чавушоглу в беседе с Лавровым сказал, что прекращение огня "не имеет смысла" в отношении карабахского конфликта, поскольку даже если сегодня столкновения удастся остановить, они вспыхнут вновь. По словам министра, которые "Анадолу" пересказал источник, постоянным решением конфликта может быть только "прекращение армянской оккупации".

Ранее министры провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, "контрнаступательная операция" проводится в ответ на провокации с армянской стороны. Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.