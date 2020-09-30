В Баку сочли бессмысленными призывы к диалогу по Карабаху

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана заявил, что не видит смысла в призывах к диалогу по Карабаху со стороны отдельных стран после безрезультатных усилий Минской группы ОБСЕ.

"Есть формат международных переговоров, который, к сожалению, не дает никого результата. Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны. Это делают международные организации, ООН, и мы это, естественно, принимаем, это делает ОБСЕ, так как и у них есть мандат. А те, кто просто говорит "начните диалог, а мы поможем", то для этого нет необходимости. Сейчас момент истины", - сказал Ильхам Алиев в среду на встрече с ранеными в боевых действиях.

Вместе с тем он выразил сожаление тем, что международная общественность и соответствующие стороны (сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США), занимающиеся карабахским конфликтом, должным образом не смогли повлиять на правительство Армении.

"Если они не могут остановить оккупанта, азербайджанский солдат их остановит и выведет из своих территорий, справедливость восторжествует", - добавил Алиев.

По его словам, Азербайджан видит, что отдельные стороны делают хорошие заявления, но в дальнейшем не придерживаются их. "На словах говорят одно, а на деле делают другое. Но Турция, Пакистан, Афганистан однозначно поддержали Азербайджан. И мы, конечно, никогда не забудем страны, личности, организации, которые нас поддерживают", - отметил азербайджанский лидер.

"Азербайджан обладает сильными позициями на международной арене. И в последние годы наша деятельность в международных организациях была очень эффективной и мы смогли убедить, что мы правы. И сейчас можем сказать, что все международные организации поддерживают нашу позицию", - сказал президент Азербайджана.

Алиев назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе

Азербайджан должен восстановить территориальную целостность, боевые действия в Карабахе прекратятся, если армянские войска полностью выйдут из региона, заявил Алиев.

"Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие - ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли", - сказал Алиев.

"Это условие в силе, и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта", - подчеркнул азербайджанский лидер.

Он отметил, что единственной причиной, по которой Азербайджан был верен переговорам - это надежда. "Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите и вопрос решится. Однако, я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах - историческая территория Азербайджана", - отметил Алиев.

Алиев добавил, что в ходе четырехдневных боев Азербайджану удалось занять стратегические высоты, освободить ряд территорий, которые долгое время находились под контролем противника.

Обострение конфликта в Карабахе

По данным Минобороны Азербайджана, азербайджанские военные в среду уничтожили два танка противника. По заявлениям из Баку, с 27 сентября ВС Азербайджана уничтожили около 130 танков и другой бронетехники.

Ожесточенные бои продолжаются в зоне карабахского конфликта с 27 сентября, есть потери в живой силе и технике с обеих сторон. Армения заявила об участии Турции в конфликте на стороне Азербайджана.

Члены Совбеза ООН накануне, 29 сентября, призвали Азербайджан и Армению к немедленному прекращению боевых действий и возращению к конструктивным переговорам.

Карабахский вопрос

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.