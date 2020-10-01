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Журналисты Le Monde и "Дождя" попали под обстрел в Нагорном Карабахе

Журналисты Le Monde и "Дождя" попали под обстрел в Нагорном Карабахе
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Заместитель главного редактора "Дождя" Дмитрий Еловский и журналисты французского издания Le Monde попали под обстрел в городе Мартуни в непризнанном Нагорном Карабахе.

"Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в Нагорном Карабахе, он не пострадал. Сейчас он находится в бомбоубежище",- сказал "Интерфаксу" главный редактор телеканала Тихон Дзядко в четверг. По его словам, в Нагорном Карабахе Еловский работает без съемочной группы. Пока никакой дополнительной информации нет.

Об оказавшихся в зоне обстрела журналистах Le Monde сообщил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян.

"Двое ранены. По предварительным данным, оба являются гражданами Франции", - написал Мовсисян на своей странице в фейсбуке. Пострадавших везут в городскую больницу.

По последним данным, в результате обстрела в Мартуни также получил ранение оператор телеканала "Армения". Об этом сообщила диктор новостей телеканала Ерна Елизбарян на своей странице в фейсбуке.

Со своей стороны пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила, что около 200 иностранных журналистов, представляющих более 50 иностранных СМИ, аккредитовались для освещения событий в зоне карабахского конфликта.

"Большая их часть уже прибыла в Армению и Арцах", - написала Нагдалян на своей странице в фейсбуке.

Обострение карабахского конфликта произошло 27 сентября, когда Азербайджан объявил о "контрнаступательной" операции в ответ на обстрел со стороны Армении.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Le Monde Нагорный Карабах

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