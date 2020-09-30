Россиян и болгар задержали в Испании по делу крупной наркогруппировки

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Девять граждан Болгарии и России задержаны в Испании в рамках операции по пресечению деятельности наркомафии - перехвачены более 30 тонн гашиша, сообщает в среду испанское МВД.

По данным ведомства, в рамках операции, которая проводилась 24-28 сентября в разных точках Атлантики, были перехвачены четыре яхты с грузом наркотиков, члены команд которых часто меняли их названия и флаги приписки. В операции были задействованы четыре патрульных катера, вертолет и самолет таможенной службы Испании. Операция проходила при поддержке Национальной полиции Испании и Налогового агентства.

Кроме того, в марте и июле 2020 года в рамках операции в Атлантике были перехвачены еще две яхты с 4,6 т гашиша.

МВД Испании подчеркивает, что таким образом пресечена деятельность мафиозной группировки, занимавшейся поставкой гашиша в Испанию через Атлантику. Общий вес изъятого наркотика превышает 35 т.

Подготовка к этой операции началась еще в октябре 2019 года при участии Национальной полиции и таможенной и налоговой служб Андалусии, отметило ведомство.