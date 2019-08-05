Молдавский олигарх Плахотнюк заочно арестован в РФ за руководство наркосиндикатом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего лидера Демократической партии Молдавии и олигарха Владимира Плахотнюка. В России его обвиняют в руководстве международным наркосиндикатом.

Срок ареста - два месяца с момента фактического задержания обвиняемого или его экстрадиции в РФ.

Плахотнюку и его доверенному лицу - профессиональному спортсмену Константину Цуцу заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ соответственно, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Об этом ранее сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

Она отметила, что как политик Плахотнюк влиял на политическую ситуацию и органы государственной власти Молдавии. При этом он, "применяя криминальные методы" воздействовал на тех, кто противодействовал ему. "В целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии", - отметила Волк.

В 2012 году Плахотнюк стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката и покровительствовал его участникам, подчеркнула представитель МВД РФ.

В июне МВД РФ уже предъявляло обвинение Плахотнюку в организации преступного сообщества, которое вывело из России более чем 37 млрд рублей. По данным российского МВД, имеющие гражданство РФ Плахотнюк и Вячеслав Платон организовали международную преступную группировку, которая занималась крупномасштабными незаконными валютными операциями. В банду входили граждане России и Молдавии.

В 2017 году Плахотнюка также заочно арестовал Басманный суд Москвы. В СКР посчитали его причастным к организации неудачного покушения на молдавского и российского предпринимателя Ренато Усатого.

В середине июня 2019 года стало известно, что Плахотнюк уехал из Молдавии к семье в Швейцарию. Это случилось сразу после того, как правительство Демпартии объявило о своей отставке, а Демпартия - о переходе в оппозицию.