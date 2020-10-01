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Макрон счел, что Путин согласен подключить ОБСЕ к решению кризиса в Белоруссии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин согласен искать решение кризиса в Белоруссии, заявил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я думаю, что он (Путин - ИФ) согласен с тем, что нужны переговоры для выхода из кризиса, а также - посредничество ОБСЕ", - сказал он журналистам перед саммитом ЕС.

Во вторник, 29 сентября, в Литве прошла встреча Макрона и лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. По ее итогам французский лидер выразил надежду на то, что в ближайшие недели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возьмется за посредническую миссию в Белоруссии.

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"Мы привлечем Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем хотим побудить Беларусь согласиться с посредничеством ОБСЕ. Нашей целью является реализация посредничества в ближайшие недели, поскольку лишь таким способом мы можем обеспечить мирную передачу власти, освобождение политических заключенных", - заявил президент Франции.

По мнению французского президента, в разрешении этого кризиса также необходимо "развивать диалог с Россией, общаться с Владимиром Путиным". "С августа мы говорим, что было бы ошибкой и неоправданной провокацией, если бы Россия ввела вооруженные силы (в Белоруссию - ИФ). Я считаю, что это вопрос Беларуси, а не соседей. Мы работаем вместе с Россией и с международной общественностью", - сказал Макрон.

Он также выразил надежду на то, что Евросоюз в ближайшее время объявит санкции в отношении белорусского режима за фальсификацию выборов и насилие над мирными протестующими. "Европа предпринимает действия, оказывает давление, в ближайшие дни или недели утвердим санкции. Таким образом, мы повлияем на этот режим, который близится к концу", - сказал Макрон.

Эммануэль Макрон Владимир Путин Белоруссия ОБСЕ

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