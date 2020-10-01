Макрон отправил самолет для эвакуации из Карабаха раненых журналистов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в начале своего обращения к СМИ по прибытии в четверг на саммит ЕС в Брюсселе выразил сочувствие получившим ранения в Карабахе двум журналистам французской газеты Le Monde.

"Прежде всего я хотел бы высказаться в поддержку двух журналистов – корреспондента и фотографа газеты Le Monde, которые были ранены несколько часов назад в Нагорном Карабахе на театре конфликта, разразившегося в воскресенье", - заявил Макрон.

По его словам, в связи с этим случаем мобилизован кризисный центр министерства иностранных дел Франции и предпринимается все для быстрой организации их вывоза на родину.

"Санитарный самолет в тот момент, когда я к вам обращаюсь, готов вылететь. Мы делаем все, чтобы обеспечить на месте стабильное состояние раненых до возможности их эвакуации", - сообщил президент.

Он добавил, что выражает поддержку всем журналистам газеты и семьям раненых.

Ранее стало известно, что журналисты Le Monde, а также заместитель главного редактора "Дождя" Дмитрий Еловский попали под обстрел в городе Мартуни в непризнанном Нагорном Карабахе.

Об оказавшихся в зоне обстрела журналистах Le Monde сообщил руководитель центра информации и общественных связей аппарата правительства Армении Ованнес Мовсисян.

"Двое ранены. По предварительным данным, оба являются гражданами Франции", - написал Мовсисян на своей странице в фейсбуке.