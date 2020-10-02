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Два раненных в Карабахе журналиста Le Monde перевезены в Ереван

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Два журналиста французского издания Le Monde, накануне получившие ранения в результате обстрела азербайджанскими военными карабахского города Мартуни, доставлены в Ереван.

"Журналисты доставлены в Ереван из Карабаха на реанимобиле", - сообщил изданию hetq.am директор ереванского медцентра "Эребуни" Микаел Манукян.

Ранее сообщалось, что журналистов прооперировали, состояние Алана Каваля стабильно тяжелое, состояние другого журналиста - Якобзаде Рафаель Шарльза - средней тяжести.

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В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мобилизован кризисный центр французского МИДа и предпринимается все для вывоза журналистов на родину. "Санитарный самолет в тот момент, когда я к вам обращаюсь, готов вылететь. Мы делаем все, чтобы обеспечить на месте стабильное состояние раненых до возможности их эвакуации", - сказал президент.

Журналисты Le Monde в четверг днем находились в мэрии города Мартуни в Нагорном Карабахе, когда начался обстрел с азербайджанской стороны, и были ранены, сообщал ранее армянский единый информационный центр. Помимо них получил ранение журналист армянских интернет-изданий 24News, Civinet и оператор телеканала "Армения".

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 02 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Ереван Le Monde Франция

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