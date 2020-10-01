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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:17Заразились
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В Италии выявили рекордное с апреля суточное число зараженных COVID-19

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Более 2 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Италии за сутки - это рекордный суточный показатель с апреля, сообщает в четверг Управление гражданской обороны страны.

Управление сообщило о 2548 инфицированных, что на 697 человек больше, чем днем ранее. Отмечается, что 24 человека скончались, а 1140 выздоровели.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Италии за время пандемии выявили более 317 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них более 35 тыс. инфицированных скончались.

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Италия Коронавирус

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