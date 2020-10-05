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Трубоукладчик "Академик Черский" взял курс из Германии в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" взял курс из Германии в Калининград
Судно-трубоукладчик "Академик Черский"
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский", который покинул в четверг германский порт Мукран, после четырех дней стоянки на рейде порта взял курс на Калининград, свидетельствуют данные системы позиционирования морских судов.

Прибытие трубоукладчика в Калининград ожидается 7 октября. Там уже стоят два российских судна снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые российские военные назвали участниками проекта достройки газопровода "Северный поток 2".

Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

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