Армия Азербайджана взяла под контроль высоты вокруг селения Мадагиз

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанские военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе, боевые действия велись ночью и утром, сообщает в пятницу министерство обороны Азербайджана.

Там также отметили, что на Джебраил-Физулиинском направлении азербайджанские войска заставили отступить силы противника и продвинулись вперед.

По данным Минобороны, в направлении горы Муров оперативная ситуация находится под контролем азербайджанских войск.

"С 00:00 до 07:00 уничтожено пять единиц бронетехники и автомобилей, три объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава противника", - отмечается в сообщении.

Ранее в пятницу пресс-служба министерства обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила, что в Нагорном Карабахе возобновились бои на всех направлениях без существенных перемен в оперативной ситуации. "Подразделения Армии обороны НКР пресекают все атаки противника, нанося потери в живой силе и технике", - отмечается в сообщении. В ведомстве также сообщили, что в течение ночи ситуация была стабильно напряженной.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, это "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана. Он также сообщил о вовлеченности Турции в боевые действия и размещении в Азербайджане Анкарой наемников и террористов из Сирии. Азербайджан участие турецкой стороны и протурецких наемников в конфликте отрицает.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.