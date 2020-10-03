Алиев сообщил о взятии села Мадагиз азербайджанской армией

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанской армией под контроль села Мадагиз.

"Сегодня азербайджанская армия подняла в Мадагизе флаг Азербайджана. Мадагиз наш", - написал он в субботу в своем твиттере.

Мадагиз - село у линии соприкоснования сторон в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Накануне министерство обороны Азербайджана сообщало, что азербайджанские военные взяли под контроль высоты вокруг селения Мадагиз на Агдаринском направлении в Нагорном Карабахе.

Обострение ситуации в Карабахе

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.