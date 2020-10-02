Ереван сообщил об ударе азербайджанским "Смерчем" по городу в Карабахе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из РСЗО "Смерч" по городу Гадрут в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР).

"Только что ударили из системы "Смерч" по Гадруту. Есть раненые среди гражданского населения", - сообщает представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в фейсбуке в пятницу.

Президенты РФ, США и Франции накануне, 1 октября, призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно, без предварительных условий возобновить переговоры по Нагорно-Карабахскому урегулированию.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

В нем подчеркивается, что президенты трех держав, представляющие страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, "самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта".

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Премьер Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Рухани в минувшую среду, 30 сентября, заявил о вмешательстве Турции в карабахский конфликт. Со своей стороны Минобороны Турции опровергает информацию об использовании турецких самолетов и беспилотников в боях в Карабахе. Участие Турции в карабахском конфликте также отрицает Азербайджан.