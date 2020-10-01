Путин, Трамп и Макрон потребовали прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон потребовали немедленно прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта. Совместное заявление президентов - сопредседателей Минской группы ОБСЕ опубликовала пресс-служба Кремля.

Они "самым решительным образом" осудили эскалацию насилия и выразили соболезнования семьям убитых и раненых.

"Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Выпуск этого обращения ранее в четверг анонсировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, президент обсудил ситуацию в Карабахе с постоянными членами российского Совета безопасности.

Сам Песков также отметил нежелательность любых заявлений о поддержке одной из сторон карабахского конфликта.

Об обсуждении ситуации с Путиным и Трампом 30 сентября говорил Макрон. Он также осудил заявления Турции о готовности поддержать Азербайджан в том числе военной силой.

28 сентября в российском МИД выражали надежду, что урегулировать конфликт поможет сотрудничество внутри Минской группы ОБСЕ.