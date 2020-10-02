Баку пообещал отвечать на все удары Еревана по мирным жителям страны

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Азербайджанская армия будет давать адекватный ответ на все удары по населенным пунктам и гражданским объектам со стороны противника, заявляет МИД Азербайджана в пятницу.

"Азербайджанская армия, для защиты территориальной целостности страны в рамках международных границ и обеспечения безопасности населения будет давать адекватный ответ на все атаки Армении. Мы еще раз заявляем, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на армянскую сторону", - говорится в заявлении МИД в связи с ракетными и артиллерийскими обстрелами населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении.

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что 2 октября с территории Армении ракетному удару подверглось село Сабиркенд Шамкирского района Азербайджана и артиллерийскому обстрелу село Агдам Товузского района.

Кроме этого, с территории Нагорного Карабаха противник обстрелял населенные пункты Амирли Бардинского района и Гузанлы Агдамского района.

"Армянская сторона, целенаправленно целясь в мирных жителей и гражданские объекты, грубо нарушает нормы международного гуманитарного права, а также взятые на себя обязательства", - заявляет МИД Азербайджана.