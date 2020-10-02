В Карабахе заявили о новом обстреле Степанакерта

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщил, что ВС Азербайджана начали новый обстрел Степанакерта. Город обстреливают второй раз за день.

Ранее в Минобороны Армении сообщали, что в результате первого обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе спасательной службы, и что есть раненые.

После первого обстрела замглавы Минобороны НКР Артур Саркисян отмечал, что тенденций к перемирию нет. Он обвинил азербайджанскую сторону в использовании в боях беспрецедентного количества людей и военной техники.

1 октября сопредседатели Минской группы ОБСЕ - президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон потребовали от сторон карабахского конфликта немедленно прекратить огонь и возобновить переговоры по урегулированию.