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В США на субботу запланировали одновременно два запуска ракет

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Компании Lockheed Martin и SpaceX в субботу утром по Московскому времени с разницей всего в 27 минут планируют запустить на орбиту свои ракеты, следует из их сообщений.

Так, Lockheed Martin намерена предпринять вторую попытку после неудавшегося накануне запуска ракеты Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus к Международной космической станции (МКС). Старт планируется осуществить 2 октября в 21:16 по времени Восточного побережья США (3 октября в 4:16 по московскому времени). Запуск запланирован на космодроме НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния. Стыковка с МКС предполагается 5 октября. Грузовик должен доставить на станцию около 3,6 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Тем временем SpaceX готовится осуществить запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с четвертым спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США. Старт планируется 2 октября в 21:43 по времени Восточного побережья США (3 октября в 04:43 по Москве) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

При этом первая многоразовая ступень американской ракеты Falcon 9 должна будет совершить управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантическом океане примерно в 635 км от космодрома на мысе Канаверал.

Космический аппарат GPS III весом 3,8 тонны станет очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны будут заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру. Стоимость одного аппарата оценивается в $577 млн.

США Lockheed Martin SpaceX

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