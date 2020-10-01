SpaceX четвертый раз подряд отменила запуск спутников Starlink

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - По техническим причинам запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в четверг, был отменен за 18 секунд до старта.

Компания-разработчик SpaceX сообщает, что отмена случилась из-за показаний одного из наземных датчиков.

Запуск предполагалось осуществить в 09:17 по времени Восточного побережья США (в 16:17 по Москве) со стартового комплекса LC-39A на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Это должен был быть уже тринадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink начиная с мая 2019 года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.

Нынешняя миссия должна была стартовать 17 сентября, но в компании тогда решили перенести запуск из-за возможных проблем при возвращении на Землю первой ступени ракеты. После этого запуск должен был состояться 26 сентября, но его отложили из-за отсрочки на сутки старта с космодрома на мысе Канаверал тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Затем старт Falcon 9 назначили на 28 сентября, но его отменили из-за непогоды.

Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.