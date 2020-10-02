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Белоруссия отзовет своих послов в Польше и Литве для консультаций

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

"Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру", - сообщил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в пятницу.

По словам пресс-секретаря, в МИД Белоруссии вызваны послы Польши и Литвы - "ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран".

"Им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями соответствующих стран состав своих диппредставительств в Беларуси. Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши с 50 до 18", - сказал Глаз.

Анатолий Глаз МИД Белоруссии Белоруссия Польша Литва

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