В штабе Тихановской рассказали о ее предстоящих встречах в Германии

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на следующей недели встретится с руководством Германии, сообщили "Интерфаксу" в субботу в ее штабе.

Как рассказали в штабе, в Берлине она встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом. По его данным, Тихановская также выступит в Бундестаге в комитете по международным отношениям и комитете по отношениям Евросоюза.

Кроме того, у нее запланированы встречи с представителями крупнейших немецких партий и членами белорусской диаспоры.

В штабе сообщили, что затем она отправится в Словакию. В Братиславе Тихановская посетит ежегодную международную конференцию Globsec Bratislava Forum.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает эти результаты и считает их сфальсифицированными.

Евросоюз и в том числе Германия также не признали победу Лукашенко на выборах и не считают его легитимным президентом.