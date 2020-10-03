Заболевший COVID-19 Трамп доволен тем, как проходит лечение

Врачи дают ему Remdesivir и экспериментальный препарат

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом COVID-19, заявляет, что его лечение проходит хорошо.

"Все проходит нормально, как мне кажется! Спасибо всем вам, люблю вас", - написал он в своем твиттере.

Ранее Трамп опубликовал видеообращение, в котором отметил, что чувствует себя неплохо. "Я хочу поблагодарить всех за невероятную поддержку", - сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в твиттере.

"Я думаю, я справляюсь очень хорошо, но мы собираемся убедиться в том, что это (лечение - ИФ) сработает", - подчеркнул президент.

Он отметил, что его супруга Мелания "очень хорошо себя чувствует".

В пятницу стало известно, что врачи военного госпиталя имени Уолтера Рида прописали Трампу препарат Remdesivir. Кроме того, ранее его личный врач сообщил, что Трампу ввели экспериментальный препарат Regeneron, чтобы в организме появились антитела для борьбы против вируса. Кроме того, он принимает витамины, аспирин и ряд других препаратов.

В пятницу стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Врачи решили, что президенту лучше провести несколько дней в госпитале под наблюдением специалистов. Супруга Трампа Мелания находится на карантине в Белом доме.