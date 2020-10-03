Трампа начали лечить от COVID-19 "многообещающим препаратом"

Дональд Трамп перед отправкой в военный госпиталь в Мэриленде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Экспериментальный препарат REGN-COV2, который дали заболевшему коронавирусом COVID-19 президенту США Дональду Трампу, входит в число наиболее многообещающих лекарств от этой болезни, заявил профессор Оксфордского университета Питер Хорби.

"В лаборатории в культурах клеток (у этого препарата - ИФ) был очень сильный эффект против вируса... так что возможно, среди доступных лекарств это один из наиболее многообещающих", - приводит издание The Guardian слова профессора, который участвует в программе RECOVERY - британских общенациональных испытаний методов лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса.

Он уточнил, что одна доза REGN-COV2, разработанного американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals, дает "продолжительную защиту" на период от четырех до шести недель, и это подходит для престарелых пациентов.

Профессор отметил, что REGN-COV2 уже получили 400-500 пациентов, и пока никаких данных об опасности препарата не поступало. Он добавил, что препарат отправят на следующей неделе еще в 30-40 больниц Великобритании.

Накануне стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Врачи решили, что президенту лучше провести несколько дней в госпитале под наблюдением специалистов. Супруга Трампа Мелания находится на карантине в Белом доме.

Позднее врачи военного госпиталя имени Уолтера Рида прописали Трампу препарат Remdesivir.

Кроме того, ранее его личный врач сообщил, что Трампу ввели экспериментальный препарат от Regeneron Pharmaceuticals, чтобы в организме появились антитела для борьбы против вируса. Также президент США принимает витамины, аспирин и ряд других препаратов.