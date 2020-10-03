МИД ФРГ отказал посольству России в доступе к Навальному

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В МИД РФ сообщили, что посольство России в Берлине получило отказ внешнеполитического ведомства ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к проходящему лечение Алексею Навальному.

"Прибывшие в Россию немецкие врачи получили беспрепятственный доступ к Навальному, результатам его лечения в омской больнице и подписали документы о передаче пациента под их профессиональную опеку", - напомнили на Смоленской площади.

Кроме того, в МИД РФ отвергли обвинения со стороны официальный представителей ФРГ о "якобы отсутствующей в России готовности к диалогу" с Германией по делу Навального.

"На этот раз антироссийские выпады прозвучали в ходе состоявшихся на днях в Бундестаге дебатов. Обратили внимание, что при воспроизведении немецкими политиками самого высокого ранга очередной порции надуманных и безосновательных обвинений и угроз в адрес нашей страны был упомянут парадоксальный тезис о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией в рамках существующих профильных двусторонних механизмов. Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь", - говорится в распространенном в субботу комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями официальных представителей ФРГ в ходе дебатов в Бундестаге.

В этой связи в МИД РФ напомнили, что "германской стороной продолжают последовательно игнорироваться предложения по налаживанию практического взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств т.н. "отравления" Навального в рамках правовой помощи и консультаций на основе положений КЗХО".

В российском министерстве напомнили, что 24 сентября Генпрокуратура России подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в этой связи, который передан германской стороне. "По-прежнему настаиваем на получении реакции на эти обращения", - заявили в российском дипведомстве.Там отметили, что "нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам".