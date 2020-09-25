МИД обвинил Германию в помехах доследственной проверке по инциденту с Навальным

Действия ОЗХО в российском МИДе назвали предвзятыми и ангажированными

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Департамент информации и печати МИД России в пятницу распространил комментарий "к разночтениям и нестыковкам" по ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, в котором раскритиковал действия властей Германии и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Вопреки своим обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года и двум дополнительным протоколам к ней, правительство Германии активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту с Навальным, препятствуя тем самым установлению истины в рамках российского законодательства", - подчеркивается в документе, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как свидетельство того, что Германия противодействует проводимой в РФ доследственной проверке по инциденту с Навальным в МИД РФ рассматривают "категорический отказ от взаимодействия с российской стороной по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, игнорирование правомерных запросов Генпрокуратуры РФ и апелляция к "экспертному" потенциалу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО)".

"Последнее тоже понятно, поскольку некогда вполне успешная и авторитетная специализированная международная структура, получившая за химдемилитаризацию Сирии Нобелевскую премию мира за 2013 год, по иронии судьбы сегодня фактически превращена усилиями евроатлантических союзников в инструмент реализации их геополитических замыслов на Ближнем Востоке и за его пределами", - говорится в комментарии.

По мнению МИДа, ОЗХО "ломало комедию"

Как считают в МИД РФ, "весьма сомнительной в этой ситуации является роль Технического секретариата ОЗХО".

"Особое внимание обращает на себя то, что с момента получения Генеральным директором Ф.Ариасом 3 сентября информации германской стороны о предполагаемом "отравлении" Навального Техсекретариат принял некие "подготовительные меры" в ожидании запроса ФРГ и находился в постоянном контакте с Берлином. Данное обстоятельство открыто обличает предвзятость и ангажированность Техсекретариата, который скрывал в контактах с Постпредством России при ОЗХО сам факт своего активного взаимодействия с Берлином", - говорится в комментарии.

Как заявили в МИД РФ, "в Техсекретариате было хорошо известно, что ситуация с Навальным непосредственным образом затрагивает Россию, однако его руководство, давно погрязшее в политических интригах, предпочло в очередной раз проигнорировать свои обязательства и долго "ломало комедию", скрывая свою вовлеченность с подачи Берлина в историю с российским гражданином".

"Транспарентная" позиция РФ

На Смоленской площади заявили, что Россия в ситуации вокруг Навального "изначально заняла максимально транспарентную позицию". "По просьбе родственников ему был оперативно согласован выезд на лечение в Германию, который беспрепятственно был осуществлен, как только врачам больницы Омска удалось стабилизировать его состояние. Более того, российские врачи передали немецким коллегам собранные ими данные о состоянии здоровья пациента и были готовы продолжить совместную работу в интересах его скорейшего выздоровления", - говорится в комментарии.

"Мегафонная" дипломатия Берлина

К сожалению, отметили в МИДе, "в ответ был получен категорический отказ правительства ФРГ от сотрудничества в установлении истины в отношении ситуации с Навальным". "Фактически с первого дня Берлин перешел к "мегафонной" дипломатии, развязав широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России. Активное участие в ней приняли евроатлантические союзники и штаб-квартиры НАТО и Евросоюза, требующие проведения некоего "независимого международного расследования" под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - говорится в комментарии.

"Удивительным образом, в отличие от российских токсикологов, врачи клиники "Шаритэ" тут же обнаружили в анализах российского блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы, заявив о его отравлении. После этого к ситуации были оперативно подключены немецкие военные химики из мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые пришли к вполне предсказуемому на фоне непрекращающейся на Западе антироссийской истерии выводу о "поражении" А.Навального отравляющим веществом, относящимся к группе "Новичков", - отмечают в дипведомстве.

Как заявили в российском МИДе, "действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России".

"На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент". Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью - обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", - считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

О бутылке из гостиницы

"Факт сокрытия немецкой стороной информации о бутылке с будто бы следами высокотоксичных химикатов, изъятой в нарушение уголовно-процессуальных процедур окружением Навального из гостиничного номера в Томск, и последующий несанкционированный вывоз этого предмета в ФРГ сигнализирует о политической подоплеке всей этой истории. Очевидно, что такие "улики" весьма сомнительны с юридической точки зрения", - заявили в МИД РФ.

Как отмечается в комментарии, "из этой же "серии" и то, как по-дилетантски с точки зрения "химии" и токсикологии все это было преподнесено в видеоматериалах - все задействовавшиеся соратники Навального, представители Бундесвера и немецкие медики без обязательных в таких случаях защитных средств".

Почему не отравились другие

"Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших "отравленного" Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики", - заметили в российском дипведомстве.

При этом в МИД РФ подчеркивают, что "открытое игнорирование Берлином запросов Генпрокуратуры России о предоставлении правовой помощи является прямым нарушением п.2 статьи VII КЗХО, обязывающей все государства-участники оказывать такое содействие". "Более того, звучащие с начала сентября с.г. от руководства ФРГ и союзников по НАТО требования к России "содействовать" расследованию под эгидой ОЗХО являются ничем иным как подрывом основополагающих принципов КЗХО и попыткой использовать эту международную структуру для вмешательства во внутренние дела государства-участника Конвенции, под прямую юрисдикцию которого подпадают события в Томске и Омске", - говорится в комментарии.

С кем ассоциируется "Новичок"

"Обнаружение и идентификация лабораториями ФРГ, Франции и Швеции высокотоксичных веществ, именуемых на Западе "Новичками", свидетельствует о том, что они давно хорошо известны в целом ряде стран НАТО и Евросоюза, изучались там и нарабатывались с использованием высокотехнологического оборудования. В некоторых из них, к примеру, в США выдавались патенты на их применение в военных целях, что само по себе показательно, в том числе и в контексте истории с Навальным", - добавили в МИДе.

Как считают на Смоленской площади, "свидетельством пристального внимания к этому классу токсичных веществ является опубликованная в начале года научная статья экспертов военно-химической лаборатории США (Абердин, шт.Мэриленд) по исследованию свойств "Новичков", в которой указывается, что ими были самостоятельно синтезированы три отравляющих вещества данного типа (А230, А232 и А234)".

"В любом случае, данный факт снимает любые возможные аргументы в пользу того, что подобного рода технологии следует ассоциировать исключительно с СССР и Россией", - заявили в российском дипведомстве.

В ОЗХО отобрали биоматериалы без мандата - МИД

Говоря о "весьма сомнительной роли" Технического секретариата ОЗХО, в МИД РФ отметили: "На поверку оказалось, что эксперты ОЗХО 5-6 сентября "самостоятельно" отобрали биоматериал Навального, в то время как официальный запрос об оказании технического содействия на основании п.38 е) статьи VIII КЗХО был направлен Берлином только 12-13 сентября. Таким образом, Техсекретариат начал оказывать "содействие" в этом политизированном деле без надлежащего мандата. Более того, в заявлении правительства ФРГ от 14 сентября передача проб ОЗХО уже подавалась как свершившийся факт, в то время как сам Техсекретариат впервые нам подтвердил свою вовлеченность в данный процесс только 17 сентября".

"В опубликованном 17 сентября на сайте ОЗХО сообщении для СМИ относительно запроса ФРГ об оказании технического содействия присутствуют признаки превышения Техсекретариатом своих полномочий и нарушения им положений КЗХО. Статьей VII Конвенции не предусмотрена какая-либо роль Техсекретариата в доследственно- и следственно-процессуальных действиях, проводимых государствами-участниками в рамках своего законодательства, в данном случае - по фактам возможного применения химического оружия физическими или юридическими лицами. Тем самым, оказывая германской стороне предусмотренную п.38 е) статьи VIII КЗХО техническую помощь в рамках "предполагаемого отравления Навального", Техсекретариат превысил свой мандат. Берлину не требуется содействие ОЗХО для проведения анализа проб в сертифицированных Организацией лабораториях, что он сам прекрасно продемонстрировал, обратившись в двустороннем порядке к Франции и Швеции без какого-либо "посредничества" ОЗХО", - говорится в комментарии.

Право на разглашение

Более того, считают на Смоленской площади, Техсекретариат ОЗХО "не имел права без согласия на то Российской Федерации разглашать сведения об оказании техпомощи, поскольку в соответствии положениями Приложения по конфиденциальности к КЗХО (п. 2 с) ii)) любая информация, полученная ОЗХО в связи с осуществлением Конвенции, может быть оглашена только с прямого согласия государства-участника, которого эта информация касается".

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, и оппозиционера в коме госпитализировали в реанимацию, политика подключили к аппарату ИВЛ. Через два дня омские врачи заявили, что следов ядов в организме пациента не нашли и что у него произошло нарушение углеводного обмена. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 23 сентября его выписали, оппозиционер будет долечиваться и восстанавливаться в Германии.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Спустя неделю немецкие СМИ сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.