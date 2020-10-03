Минобороны НКР сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта
Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с противником в зоне карабахского конфликта.
Всего, по уточненным данным Минобороны непризнанной НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 202 военнослужащих армии НКР.
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.
Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.