Пашинян рассказал, кто руководит боевыми действиями в Карабахе

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные военные Турции находятся в Азербайджане и руководят боевыми действиями против Нагорного Карабаха, заявил в субботу премьер Армении Никол Пашинян.

"В конфликт вовлечены сирийские наемники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями", - сказал он в обращении к народу.

По его словам, Нагорный Карабах противостоит "азербайджано-турецкому террористическому нападению, объемы и масштаб которого беспрецедентны".

"Ни в одной из зон конфликта в 21 веке не было таких объемов, применяются сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотников, сотни тысяч пехоты. Они атакуют Армию обороны по всей протяженности линии соприкосновения. Только на одну боевую позицию Армии обороны Карабаха они бросают от 150 до 250 военнослужащих", - сказал Пашинян.

Как отметил премьер Армении, "и все эти атаки сопровождаются поддержкой авиации, артиллерии".

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября.

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