Экс-президент Армении Саргсян уехал в Карабах

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении (2008-2018 гг.) Серж Саргсян в субботу отправился в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР), сообщает офис экс-главы государства.

"Саргсян сегодня отправился в Карабах. В сложнейших ситуациях опыт, личные усилия каждого объединяются для победы, во имя права на достойную жизнь в собственной родине", - отметили в офисе.

Как сообщалось ранее, в Карабахе также находится второй президент Армении (1998-2008 гг.) Роберт Кочарян.