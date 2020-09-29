Экс-президент Армении Кочарян с отставными генералами прибыл в Карабах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в Степанакерт для оказания помощи своим землякам в связи с начавшейся полномасштабной войной на границе с Азербайджаном, сообщили "Интерфаксу" источники во властных структурах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Роберт Кочарян, который до того, как стать вторым президентом Армении, был главой Нагорного Карабаха в период первой войны в начале 1990-х годов, а также бывший министр обороны НКР и Армении генерал Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Армении генерал Юрий Хачатуров, также участвовавшие в первой карабахской войне, в настоящее время находятся в Степанакерте и намерены поделиться своим боевым опытом с нынешними военачальниками", - сказал собеседник агентства.

Кочарян, Хачатуров (бывший генсек ОДКБ), Оганян и ряд других соратников второго президента Армении сейчас являются фигурантами уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов, на которых победил третий президент республики Серж Саргсян, произошли кровопролитные стычки оппозиции и правоохранительных органов, в результате чего погибли десять человек.

"Все заслуженные генералы - ветераны первой карабахской войны, а также нынешние карабахские власти, отбросив все прежние разногласия, объединились для защиты родины", - сказал другой собеседник агентства.

По его словам, накануне нынешний президент НКР Араик Арутюнян сообщил, что к нему с просьбой поддержать их инициативу участвовать в боевых действиях обратились и другие отставные военачальники, возглавлявшие армию обороны НКР в разные годы. "Генералы Каграманян, Карапетян, Мнацаканян позвонили мне и предложили свою помощь. Мы ее с готовностью приняли", - сказал глава непризнанной республики в понедельник.