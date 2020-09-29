Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

Экс-президент Армении Кочарян с отставными генералами прибыл в Карабах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Армении Роберт Кочарян и отставные армянские военачальники прибыли в Степанакерт для оказания помощи своим землякам в связи с начавшейся полномасштабной войной на границе с Азербайджаном, сообщили "Интерфаксу" источники во властных структурах непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Роберт Кочарян, который до того, как стать вторым президентом Армении, был главой Нагорного Карабаха в период первой войны в начале 1990-х годов, а также бывший министр обороны НКР и Армении генерал Сейран Оганян, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Армении генерал Юрий Хачатуров, также участвовавшие в первой карабахской войне, в настоящее время находятся в Степанакерте и намерены поделиться своим боевым опытом с нынешними военачальниками", - сказал собеседник агентства.

В РоссииАзербайджанцы стали просить посольство в Москве отправить их на фронтЧитать подробнее

Кочарян, Хачатуров (бывший генсек ОДКБ), Оганян и ряд других соратников второго президента Армении сейчас являются фигурантами уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года, когда после президентских выборов, на которых победил третий президент республики Серж Саргсян, произошли кровопролитные стычки оппозиции и правоохранительных органов, в результате чего погибли десять человек.

"Все заслуженные генералы - ветераны первой карабахской войны, а также нынешние карабахские власти, отбросив все прежние разногласия, объединились для защиты родины", - сказал другой собеседник агентства.

По его словам, накануне нынешний президент НКР Араик Арутюнян сообщил, что к нему с просьбой поддержать их инициативу участвовать в боевых действиях обратились и другие отставные военачальники, возглавлявшие армию обороны НКР в разные годы. "Генералы Каграманян, Карапетян, Мнацаканян позвонили мне и предложили свою помощь. Мы ее с готовностью приняли", - сказал глава непризнанной республики в понедельник.

Минобороны Азербайджана утром27 сентября сообщило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, началась "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

При этом премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

9
Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах Роберт Кочарян Армения

Новости по теме

Новости

Лондон ввел санкции против Лукашенко и его сына Виктора

В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25

В Ереване заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25

Скончался эмир Кувейта

Скончался эмир Кувейта
Война санкций

Белоруссия объявила о санкциях в отношении балтийских государств

СВР узнала о подготовке в Белоруссии "резонансной провокации"

В Турции сообщили о готовности Анкары поддержать Баку "на поле боя"

В Турции сообщили о готовности Анкары поддержать Баку "на поле боя"
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанцы стали просить посольство в Москве отправить их на фронт

Экс-президент Армении Кочарян уехал в Карабах

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Меркель провела переговоры с Пашиняном и Алиевым

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи

Ереван объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');