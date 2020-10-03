В минской больнице умер мужчина, доставленный из изолятора

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины, доставленного в больницу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома на улице Окрестина.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, допрашиваются очевидцы", - сообщила пресс-служба СК в субботу.

В комитете уточнили, что 41-летний минчанин поступил в больницу с телесными повреждениями 29 сентября. Спустя несколько дней, 3 октября, он скончался.

"В ходе проверки установлено, что мужчина был задержан за административное правонарушение (мелкое хулиганство) и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Также следствием предварительно установлено, что он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения", - говорится в сообщении СК.

В СК утверждают, что задержание мужчины не было связано с участием в оппозиционных массовых мероприятиях.