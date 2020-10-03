Лукашенко поблагодарил Гуцериева за инвестиции в белорусскую деревню

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минском районе новый храм в честь святого пророка Иоанна Предтечи, где пообщался с главой Белорусской православной церкви (БПЦ) епископом Вениамином, российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым и прихожанами.

По данным президентской пресс-службы, церемония освящения храма состоялась утром перед прибытием главы государства. Сообщается, что президент "зажег в церкви свечу и обратился к прихожанам".

Лукашенко отметил, что "местные жители всегда мечтали, чтобы у них был свой храм и осуществиться этому помог меценат Михаил Гуцериев" и поблагодарил Гуцериева: "Не только за этот храм, но и за школу, те производственные помещения, которые вы построили на миллиарды долларов в нашей стране".

Прихожанам президент заявил, что "если бы не было сельчан, нам бы было еще труднее". "Именно вы являетесь основой, опорой стабильности нашего государства", - отметил он, поблагодарив их за это.

Со своей стороны глава БПЦ сообщил, что многие храмы и святыни были восстановлены и построены на белорусской земле. По его мнению, немалая заслуга в развитии духовной составляющей принадлежит главе государства.

В свою очередь, Гуцериев рассказал, что церковь, которая располагалась неподалеку, в прежние годы была разрушена, о чем узнал Лукашенко.

"Мы проезжали здесь. Сказал: хорошо было бы здесь (несколько населенных пунктов, нет церкви) построить. Напротив школа, каждое утро дети будут ходить и приобщаться к Богу, религии. Колокольный звон - это всегда душу ранит, впечатляет, это очень красиво", - поделился бизнесмен.

По его мнению, место здесь очень значимое, поскольку буквально в 50-70 м - могила танкистов, которые погибли летом 1944-го при освобождении Белоруссии.