В НКР заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана утром 4 октября возобновили обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт, сообщает МИД республики.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в фейсбуке, что "в данный момент в Степанакерте вновь под обстрелом оказались гражданские объекты".
Ранее пресс-служба Минобороны НКР сообщила, что "в течение ночи на линии соприкосновения было стабильно напряжено. Особенно напряженно было на южном направлении".
"Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти к наступлению", - отметили в пресс-службе.
Между тем, президент НКР Араик Арутюнян сообщил, что вернулся с передовой линии фронта. По его словам, "везде задачи выполнены".
Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.
Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Армении и НКР объявлено военное положение и мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.