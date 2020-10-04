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В НКР заявили о новом ракетном обстреле Степанакерта

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана утром 4 октября возобновили обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт, сообщает МИД республики.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян написал в фейсбуке, что "в данный момент в Степанакерте вновь под обстрелом оказались гражданские объекты".

Ранее пресс-служба Минобороны НКР сообщила, что "в течение ночи на линии соприкосновения было стабильно напряжено. Особенно напряженно было на южном направлении".

"Анализ действий противника показывает, что он готовится перейти к наступлению", - отметили в пресс-службе.

Между тем, президент НКР Араик Арутюнян сообщил, что вернулся с передовой линии фронта. По его словам, "везде задачи выполнены".

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение и мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Хроника 27 сентября – 04 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
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