Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:25Заразились
на 03.10В России 1 204 502+9 859В мире 34 826 671+244 070

В НКР заявили об уничтожении военного аэропорта Азербайджана в Гяндже

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже, написал в воскресенье на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле этого города. "Армянская сторона открыла огонь по городу Гянджа", - сказали в военном ведомстве.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. Его стороны несут потери в живой силе и технике.

Новость дополняется

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

12
Азербайджан Армения Нагорный Карабах Гянджа

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 октября

Президент Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

Президент Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

Трамп постарается "снова сделать Америку великой" после выздоровления

Боевики убили шестерых полицейских в Мексике

Степанакерт остался без электричества после обстрела

Что произошло за день: суббота, 3 октября

Пандемия коронавируса

Врач Трампа сообщил, что у президента США нет проблем с дыханием

Врач Трампа сообщил, что у президента США нет проблем с дыханием
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев сообщил о взятии села Мадагиз азербайджанской армией

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян счел геноцид армян целью обострения конфликта в НКР

Пашинян счел геноцид армян целью обострения конфликта в НКР
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване сообщили о стягивании Азербайджаном военной техники к границе Армении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');