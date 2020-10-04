В НКР заявили об уничтожении военного аэропорта Азербайджана в Гяндже

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Уничтожен военный аэропорт Азербайджана в Гяндже, написал в воскресенье на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле этого города. "Армянская сторона открыла огонь по городу Гянджа", - сказали в военном ведомстве.

Как сообщалось, новое обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось утром 27 сентября. Его стороны несут потери в живой силе и технике.

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