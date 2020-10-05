Американский грузовик Cygnus доставил на МКС туалет стоимостью $23 млн

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по присоединению грузовика к американскому сегменту станции – модулю Unity была завершена в 08:01 по времени Восточного побережья США (15:01 по Москве), отметили в Центре управления полетами НАСА в Хьюстоне (штат Техас).

Ранее сблизившийся с МКС корабль в 05:32 по времени Восточного побережья США (12:32 по Москве) был захвачен с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2, которой управлял американский астронавт Крис Кэссиди при поддержке российского космонавта Ивана Вагнера. Затем была проведена операция по подводу корабля к американскому сегменту станции – модулю Unity для непосредственной стыковки. Она проводилась по командам из Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне.

Cygnus доставил на МКС около 3,6 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

"Гостинцы" Cygnus

Корабль, в частности, привез на станцию новый модифицированный американский туалет стоимостью $23 млн, который в перспективе может быть использован в полетах на Луну и Марс.

На станцию также доставлены семена редиса для изучения возможностей его выращивания во время длительных космических полетов, панорамная камера для съемок в ходе выходов астронавтов в открытый космос с борта МКС. Кроме этого, "грузовик" привез на станцию оборудование для проведения эксперимента по выделению аммиака из мочи экипажа для последующего преобразования его в энергию и воду.

На МКС также прибыли материалы для экспериментов по созданию биопрепаратов для борьбы с раком. В рамках коммерческих проектов на станцию доставлена продукция косметической компании Estee Lauder для проведения рекламных съемок на орбите.

Запуск грузовика был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares 2 октября в 21:16 по времени Восточного побережья США (3 октября в 04:16 по Москве) с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Он проведен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Планируется, что американский грузовик пробудет в составе станции до середины декабря. Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. После автономного двухнедельного полета, в ходе которого будут проведены эксперименты, по командам с ЦУПа НАСА в Хьюстоне корабль будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 14-й полет космического грузовика корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.