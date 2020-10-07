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Орбиту МКС снизят над Землей перед прилетом нового экипажа

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции скорректируют перед прилетом пилотируемого корабля "Союз МС-17" с новым экипажем на борту, сообщил "Роскосмос".

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами АО "ЦНИИмаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), двигатели транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда", будут включены в 11:26 по московскому времени и проработают 412,9 секунд", – говорится в сообщении.

В результате маневра средняя высота орбиты станции уменьшится на 1,3 км и составит примерно 418,6 км над поверхностью Земли.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 14 октября с площадки № 31 космодрома Байконур. В состав экипажа корабля вошли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт НАСА Кэтлин Рубинс.

Сейчас на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.

космос МКС

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