Демонстранты ворвались на территорию госкомитета нацбезопасности Киргизии

Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Демонстранты в Бишкеке протаранили грузовиками ворота здания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии и ворвались на территорию спецслужбы, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Он сообщил, что после захвата здания парламента в Бишкеке часть протестующих отправилась от здания парламента к зданию Госкомитета национальной безопасности, в СИЗО которого находится бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Протестующие требуют освобождения осужденного за коррупцию экс-президента. Среди протестующих младший сын Атамбаева - Кадыр.

Помимо этого, участники акции протеста требуют освобождения бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, который находится в колонии недалеко от Бишкека за организацию массовых беспорядков и захват заложника.

По словам корреспондента "Интерфакса" на месте событий, милиция не оказывает протестующим значительного сопротивления.

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.