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Президент Киргизии Жээнбеков пообещал вернуть страну в правовое русло

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Все усилия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"К сожалению, киргизстанцы до этого пережили два народных восстания и, как никто, знают цену мира и стабильности. Поэтому все усилия президента Сооронбая Жээнбекова, подчеркну, будут направлены на то, чтобы в ближайшее время вернуть страну в мирное русло. Глава государства призывает все политические силы страны к благоразумию ради Киргизии и ее граждан", - заявила Стамалиева.

Она отметила, что с учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК Киргизии тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов.

"Президент контролирует ситуацию и выражает уверенность в том, что все политические силы поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны. Все свои усилия направляет на то, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь это касается итогов парламентских выборов, прошедших накануне в стране", - сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что Жээнбеков продолжает находится в Бишкеке

Столкновения в Бишкеке начались в понедельник после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во вторник проведет встречу с лидерами политических партий, участвовавших в парламентских выборах.

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