В Азербайджане сообщили об уничтожении центрального склада оружия Армении

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении центрального склада оружия и боеприпасов армянских ВС в селе Баллыджа.

"В результате точного огня азербайджанской армии был уничтожен центральный склад оружия и боеприпасов противника в населенном пункте Баллыджа", - говорится в сообщении.

В Минобороны отмечают, что на складе хранилось огромное количество боеприпасов разного типа.

Минобороны также сообщает об уничтожении в понедельник еще двух реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" и нескольких 152-мм пушек-гаубиц Д-20.

"В результате точных ударов подразделений азербайджанской армии были уничтожены две единицы РСЗО БМ-21 "Град" 41-го артиллерийского полка и несколько 152-мм пушек-гаубиц Д-20 42-го артиллерийского полка", - говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.