В Бишкеке сторонники освобожденного депутата захватили здание правительства
Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сторонники экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова захватили здание правительства страны, сообщили во вторник "Интерфаксу" сотрудники аппарата киргизского правительства.
"Утром сторонники Садыра Жапарова заняли Дом правительства. Никаких объяснений работникам не представлено", - сказал собеседник агентства.
Бывший депутат Жапаров был освобожден минувшей ночью митингующими в ходе штурма здания Госкомитета нацбезопасности Киргизии.