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В Бишкеке сторонники освобожденного депутата захватили здание правительства

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сторонники экс-депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова захватили здание правительства страны, сообщили во вторник "Интерфаксу" сотрудники аппарата киргизского правительства.

"Утром сторонники Садыра Жапарова заняли Дом правительства. Никаких объяснений работникам не представлено", - сказал собеседник агентства.

Бывший депутат Жапаров был освобожден минувшей ночью митингующими в ходе штурма здания Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

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