Оппозиция Киргизии выдвинет на пост премьера осужденного экс-депутата

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Оппозиция выдвигает на пост премьер-министра Киргизии экс-депутата парламента Садыра Жапарова, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель оппозиционной партии "Мекенчил".

"Оппозиция хочет видеть на посту премьер-министра Садыра Жапарова", - заявил собеседник агентства.

В настоящее время сторонники Жапарова заняли здание правительства Киргизии и не пускают в него действующих сотрудников.

Ранее митингующие освободили Жапарова из колонии, где оппозиционный лидер отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

В свою очередь в правительстве Киргизии заявили, что оно работает в особом режиме. "Профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка. Правительство призывает всех участников политического процесса к мирному урегулированию имеющихся вопросов. Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны", - сообщили в правительстве.

Беспорядки в Бишкеке

Столкновения в Бишкеке начались в минувший понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии. Сразу несколько оппозиционных партий заявили, что не признают результаты выборов по причине массовых нарушений и фальсификаций в ходе избирательного процесса. Демонстранты вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы.

Политические партии Киргизии, которые проиграли парламентские выборы, намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра, заявил на митинге лидер оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Родина) Жанар Акаев.

Ночью демонстранты ворвались в здание Госкомитета нацбезопасности Киргизии и освободили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Также, по сообщениям местных СМИ, были освобождены экс-премьеры Киргизии Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, ряд лидеров оппозиции.

Бывший заместитель министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов стал комендантом Бишкека. Источник в спецслужбах страны сообщил "Интерфаксу", что и.о. главы Государственного комитета национальной безопасности стал замглавы Совбеза Омурбек Суваналиев, который и выдвинул Асанова комендантом.

Сообщалось, что в Бишкеке создаются народные дружины. Милиции в городе нет. Митингующие также назначили нового мэра Бишкека, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном муниципалитете.

"Мэрию Бишкека захватили около 30 сторонников оппозиционных партий. Никаких требований действующей власти они не предъявили", - сообщила агентству советник градоначальника Азиза Суракматова Гуля Алмамбетова.

В здании муниципалитета корреспонденту "Интерфакса" демонстранты вручили пресс-релиз, в котором указано, что "народным мэром" стал Жоошбек Коеналиев.

По данным Минздрава, в результате беспорядков в Бишкеке один человек скончался, еще 590 пострадали.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата государственной власти в стране и призвал лидеров протестов вернуться в правовое поле.