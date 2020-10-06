Баку пригрозил Еревану разрушительными ударами в Карабахе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поручил продолжить контрнаступление на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, приказал в случае применения Арменией комплексов "Искандер" задействовать оружие с "большой разрушительной силой".

"6 октября под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось специальное служебное совещание. В ходе совещания была проанализирована текущая ситуация в проводимой контрнаступательной операции и дано указание продолжить планомерное, целенаправленное и последовательное уничтожение сил противника. Министр обороны поручил войскам принять жизненно важные и необходимые меры на освобожденных территориях", - сообщило во вторник министерство обороны Азербайджана.

Министр также заявил, что в случае применения армянскими военными оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" будут предприняты адекватные ответные действия.

"Гасанов приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой", - говорится в сообщении Минобороны.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР).