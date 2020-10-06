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Песков отметил, что РФ может быть одним из посредников в карабахском конфликте

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия является одной из стран, которые могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия – одна из стран, которые могут быть посредниками в урегулировании этого конфликта", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с тезисом, что именно Россия способна остановить боевые действия.

Пескова также спросили, будет ли Москва предпринимать более активные шаги по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

"Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить", - ответил представитель Кремля.

Песков добавил, что президенту России докладывалось об обращениях в его адрес с призывом способствовать прекращению огня в Нагорном Карабахе.

"Разумеется, докладывалось о всех обращениях", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, видел ли президент обращения в свой адрес, в частности, от бизнесменов Рубена Варданяна и Самвэла Карапетяна, и будет ли реакция на них.

"Понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым", - заявил Песков.

Ранее глава группы компаний "Ташир" и президент "Ассоциации армянских предпринимателей России" Самвел Карапетян заявил, что Россия имеет право вмешаться в армяно-азербайджанский конфликт и прекратить кровопролитие, предприняв миротворческие усилия.

"Если какая-то страна и имеет право и способна вмешаться в ситуацию, то это может быть лишь союзническая Россия. На сегодняшний день Россия, как и прежде, является единственным гарантом спокойствия в регионе", - говорилось в заявлении Карапетяна, распространенном во вторник.

Дмитрий Песков РФ Армения Азербайджан Нагорный Карабах

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