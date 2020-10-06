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Степанакерт вновь подвергся ракетному обстрелу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана возобновили ракетный обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - города Степанакерт, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в фейсбуке во вторник.

В Степанакерте утверждают, что отбили массированную атаку азербайджанских сил. "В результате мощнейших ударов Армии обороны НКР противник имеет крупные потери в живой силе и технике. Предпринятая на южном направлении широкомасштабная атака является последней попыткой противника достичь какого-либо результата", - написал пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян на своей странице в фейсбуке во вторник.

Армия обороны НКР готовит ответный удар на обстрел Степанакерта вооруженными силами Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян на своей странице в фейсбуке.

В МИД Армении заявляли, что Армия обороны НКР приняла все меры по отражению атаки вооруженных сил Азербайджана на южном направлении. "Атака на южном направлении линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил начата в ходе визита в Баку главы МИД Турции и спустя несколько часов после заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армия обороны Нагорного Карабаха предприняла все меры для отражения атаки", - сообщал МИД Армении.

В ведомстве отметили, что всю ответственность за последствия новой атаки несет военно-политическое руководство Азербайджана.

Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан и заявил, что Анкара готова всемерно поддерживать курс Баку на возвращение Карабаха. Накануне главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции выступили с заявлением, в котором потребовали незамедлительно прекратить боевые действия в Карабахе.

В свою очередь представитель МИД Ирана Саид Хатиб Заде накануне призвал стороны конфликта проявлять осторожность и не проводить операций близ границ Ирана. "Любая агрессия против границ Исламской Республики, даже ненамеренная, это красная черта, которую не следует пересекать", - сказал он.

В этой связи иранские СМИ отмечали, что недавно осколком минометного снаряда в сельской местности Ирана близ границы с Азербайджаном ранило ребенка, также повреждено несколько зданий.

Азербайджанская армия обстреливает Степанакерт с минувшей пятницы.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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