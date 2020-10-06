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ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"

ОЗХО заявила об отравлении Навального новым типом "Новичка"
Фото: Reuters

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник в ОЗХО.

Эксперты организации, проанализировав биоматериал Навального, пришли к выводу, что структурно он имеет характеристики, похожие на два других вещества семейства "Новичок", которые занесены в приложение.

Организация сообщила, что Германия попросила передать выводы по результатам анализов Навального всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия. В заявлении отмечается, что ФРГ также попросила разместить эту информацию в открытом доступе.

Всего в список ранее были внесены четыре разновидности "Новичка". В ноябре 2019 года Конференция государств-участников конвенции одобрила соответствующие предложения России и "тройки" западных стран.

В список 1 конвенции, где теперь значатся "Новички", вносятся химические вещества, которые можно использовать для изготовления химоружия или в качестве него. Производство более 100 граммов таких веществ в год, согласно конвенции, должно декларироваться в ОЗХО. Кроме того, одно государство может владеть максимум тонной этих веществ. В этот список, в частности, входят иприт и рицин.

Ранее во вторник стало известно, что специалисты ОЗХО подтвердили выводы экспертов из Германии об отравлении Навального "Новичком".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Его сначала госпитализировали в Омске, а затем перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили об отравлении Навального "Новичком", материалы были переданы в ОЗХО.

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ОЗХО Алексей Навальный

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